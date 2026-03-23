Referendum giustizia, il No avanza verso la vittoria

Il No consolida il proprio vantaggio con il procedere dello scrutinio
A poche ore dalla chiusura delle urne, il quadro che emerge dal referendum sulla giustizia appare ormai delineato: il fronte del no si mantiene saldamente in vantaggio e, salvo clamorosi ribaltamenti, dovrebbe confermare la propria prevalenza anche nei risultati definitivi.
Le prime proiezioni, basate su un numero significativo di sezioni scrutinate, indicano un distacco netto che non sembra ridursi. Anzi, i dati parziali continuano a rafforzare una tendenza già chiara sin dalle prime rilevazioni.
Se il trend dovesse essere confermato, il risultato rappresenterebbe un segnale politico rilevante, destinato a incidere sul dibattito pubblico e sulle future iniziative legislative in materia di giustizia.