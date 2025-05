Referendum sul lavoro, la Cgil mobilita per il ‘Sì’: “Restituiamo dignità ai lavoratori”

Il sindacato scende in piazza a Grottaglie per sostenere i cinque quesiti referendari dell’8 e 9 giugno. De Palma (Fiom): “Un’occasione per i cittadini di essere legislatori”

In vista del referendum dell’8 e 9 giugno, che vedrà gli italiani esprimersi su cinque quesiti – quattro sul lavoro e uno sulla cittadinanza – la Cgil ha organizzato un importante evento a Grottaglie, in piazza Principe di Piemonte. Sul palco, decorato con le bandiere di Cgil, Fiom e Flai, si sono alternati i vertici sindacali e rappresentanti politici. Gigia Bucci, segretaria generale Cgil Puglia, ha sottolineato l’importanza di questo momento democratico: “Siamo in una profonda crisi democratica e dobbiamo riappropriarci degli strumenti di partecipazione”.

Michele De Palma, segretario generale Fiom, ha evidenziato la portata storica della consultazione: “Per un giorno i cittadini saranno parlamentari e potranno decidere delle leggi che riguardano la loro vita”. Un’opportunità, secondo il sindacalista, per “riprendersi dignità e democrazia”. Dura la reazione dell’onorevole Nicola Fratoianni alle recenti dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha invitato all’astensione: “Una piccola vergogna. La maggioranza ha paura del voto dei cittadini perché sa che smentirebbe la narrativa sul miglioramento del lavoro”.

Tra i quesiti referendari, ci sono i licenziamenti illegittimi, l’indennità nelle piccole imprese, i contratti a termine e la responsabilità negli appalti. L’onorevole Ubaldo Pagano ha ricordato che “in Italia ci sono più di 6 milioni di lavoratori precari” e ha sottolineato l’importanza di contrastare “la piaga del lavoro nero e del subappalto a cascata”.

La mobilitazione della Cgil proseguirà nelle prossime settimane per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della partecipazione al voto, considerato decisivo per il futuro dei diritti dei lavoratori in Italia.