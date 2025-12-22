Referendum sulla Giustizia, nasce il progetto ‘San Giorgio per il si’

L’iniziativa si propone di offrire un luogo di confronto nel quale illustrare in modo chiaro e accessibile le ragioni del si, favorendo una scelta informata da parte dei cittadini e sollecitando una chiara partecipazione alla vita pubblica cittadina

“A San Giorgio Ionico nasce il comitato civico ‘Progetto San Giorgio – Per il Sì’’, un’iniziativa che ha l’obiettivo di accompagnare la comunità verso il Referendum sulla Giustizia attraverso l’informazione, il confronto e la partecipazione consapevole.” Lo afferma in una nota Roberto Russo, consigliere comunale di San Giorgio.

Il comitato nasce con una struttura articolata su due livelli: un Gruppo Direttivo, incaricato della guida, del coordinamento e della programmazione delle attività ed un gruppo più ampio, aperto alla società civile, che riunisce imprenditori, professionisti, associazioni e cittadini interessati a contribuire al percorso.

“Questo spazio partecipativo prende il nome di Progetto San Giorgio – Per il Sì, come contenitore sociale e di impegno civico. – Sottolinea Russo – L’iniziativa si propone di offrire un luogo di confronto nel quale illustrare in modo chiaro e accessibile le ragioni del si, favorendo una scelta informata da parte dei cittadini e sollecitando una chiara partecipazione alla vita pubblica cittadina.”

È stato individuato come presidente promotore del Comitato il consigliere comunale Roberto Russo che ha condiviso l’avvio del progetto mettendo a disposizione impegno e disponibilità istituzionale, con l’obiettivo di costruire un percorso aperto, trasparente e partecipato. Nei prossimi giorni saranno annunciate le prime iniziative pubbliche e le modalità attraverso cui cittadini e realtà associative potranno aderire al progetto e partecipare attivamente alle attività del comitato.