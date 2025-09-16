Regionali in Puglia: il 23 e 24 novembre le date del voto

A giorni Emiliano firmerà il decreto di indizione delle elezioni
Le elezioni regionali in Puglia si terranno il 23 e 24 novembre prossimo. Il governatore Michele Emiliano, riferiscono fonti della presidenza della giunta regionale, firmerà il decreto di indizione delle elezioni entro la fine di settembre.
Per la Puglia è l’ultima data utile perché lo Statuto regionale – viene spiegato – concede 60 giorni di tempo dallo scadere della legislatura, cosa che avverrà il prossimo 21 settembre, giorno in cui si tennero le elezioni nel 2020. (ANSA)