Rfi, da Brindisi a Taranto: il rinnovo di 50 km di binari

Con un investimento di oltre 100 milioni di euro sono stati rinnovati circa 50 chilometri di binari tra Brindisi e Monteiasi (Taranto) più 11 deviatoi e avviati interventi di upgrading tecnologico tramite l’installazione del Sistema di Controllo Marcia Treno (Scmt) e l’inserimento della linea Taranto-Brindisi nell’Apparato Centrale Multistazione (Accm) per migliorare la gestione della circolazione ferroviaria e la puntualità. Lo comunica Rete Ferroviaria Italiana (gruppo Fs), riferendo anche di un investimento complessivo di oltre 2,4 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria, nel Brindisino, per le stazioni di Francavilla Fontana, Oria, Latiano e Mesagne per ripristinare il decoro e la funzionalità degli spazi di stazione.Proprio a Francavilla Fontana, questa mattina, nell’area del cantiere c’è stato un sopralluogo del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. Sono 40 i treni che fermano ogni giorno nella stazione di Francavilla Fontana: 16 treni Regionali e 6 Intercity di Trenitalia più 18 treni di Ferrovie del Sud Est. La stazione di Francavilla Fontana è connessa infatti alla linea Fse Martina Franca – Lecce, interessata da lavori di elettrificazione e di upgrade tecnologico (installazione Scmt). “Con un investimento rispettivamente di oltre 31 milioni per la stazione di Taranto e di oltre 14 milioni di euro per la stazione di Brindisi, Rete Ferroviaria Italiana sta riqualificando – viene evidenziato nella nota – entrambi gli scali per migliorare l’accessibilità (attraverso l’innalzamento dei marciapiedi, l’inserimento di ascensori e l’eliminazione delle barriere architettoniche), riqualificare gli spazi ferroviari e urbani (fabbricato viaggiatori e aree esterne) e potenziare l’intermodalità”. (ANSA).