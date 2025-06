Rinasce il centro sportivo “Magna Grecia”: al via i lavori per i Giochi

L’impianto, abbandonato da anni, sarà completamente riqualificato entro marzo 2026

È stato firmato oggi il verbale di avvio dei lavori per la riqualificazione del centro sportivo “Magna Grecia”, un progetto che segna una svolta importante nel piano infrastrutturale dei Giochi del Mediterraneo. Il documento è stato sottoscritto dal responsabile unico del procedimento Luca Lucanie, dal direttore dei lavori Alessandra Romano di Bolina ingegneria, dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione Daniele Carroccia, e dall’impresa appaltatrice Eurosistemi.

L’intervento, che dovrà essere completato entro marzo 2026, non rappresenta solo un tassello fondamentale per l’organizzazione dei Giochi, ma costituisce anche un’opportunità di rilancio per un’area urbana che versava in stato di abbandono da diversi anni.