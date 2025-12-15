Riparte Punti Cardinali For Work, la misura orientata al lavoro

di Maria D’Urso

I progetti della provincia ionica hanno ottenuto il maggior punteggio dalla Commissione giudicatrice. Stamattina la presentazione ufficiale della misura e dei Comuni coinvolti presso la sede di Confcommercio Taranto

Anche quest’anno la provincia ionica partecipa al bando “Punti Cardinali For Work”. Giunta alla seconda edizione, la misura regionale che rientra nel programma FESR-FSE+ 2021-2027 è promossa dall’Assessorato al Lavoro con la collaborazione del Dipartimento Istruzione, Formazione e Lavoro ed è stata presentata stamane presso la sede di Confcommercio Taranto. Quest’ultima, attraverso il CAT Sistema Impresa, è l’associazione coordinatrice dei progetti, che nei prossimi mesi diventeranno dei veri e propri laboratori orientati al lavoro. Al tavolo dei relatori, oltre al presidente e vice di Confcommercio Taranto, rispettivamente Leonardo Giangrande e Giuseppe Spadafino, era presente anche la direttrice del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Puglia Silvia Pellegrini. È anche intervenuto, da remoto, l’assessore al Lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Puglia, Sebastiano Leo. In sala, inoltre, erano presenti anche i sindaci dei Comuni coinvolti.

Cos’è Punti Cardinali

Punti Cardinali For Work è la misura regionale, coordinata da un CAT come Confcommercio Taranto, che coinvolge una serie di Comuni, associazioni ed enti per la promozione di progetti attraverso laboratori orientati al lavoro. Nello specifico, in questa seconda edizione, sono 23 le amministrazioni locali che vi hanno aderito tra cui Avetrana, Castellaneta, Carosino, Crispiano, Fragagnano, Statte, San Giorgio Ionico e Palagianello e 84 i partner coinvolti, tra i quali diverse associazioni.

L’avviso, con una dotazione complessiva di 15 milioni di euro, finanzia una serie di servizi di orientamento articolati in sportelli informativi, laboratori, eventi territoriali e attività di ascolto partecipato. Si tratta di progetti di politiche integrate per la formazione e il lavoro che si concretizzano in percorsi e laboratori rivolti a diversi destinatari: studenti delle scuole secondarie di secondo grado, donne e uomini inoccupati, giovani NEET e cittadini immigrati. Le attività coprono un’ampia gamma di ambiti, che spaziano dall’artigianato alla sostenibilità, fino alle politiche integrate del lavoro.

L’importanza di fare rete

L’evento è stato moderato dal direttore di Confcommercio Tullio Mancino, il quale ha ringraziato i partener coinvolti e ha specificato che, i progetti presentati dai partner ionici attraverso Confcommercio Taranto, hanno riscosso grande successo tra la commissione giudicatrice, totalizzando uno dei punteggi più alti. Pellegrini, inoltre, ha ricordato che la prima edizione di Punti Cardinali For Work, ha avuto “un impatto notevole” motivo per cui era necessario che in questo ulteriore bando ci fossero “tante novità, come il ruolo dei CAT come soggetti attuatori”. Connettendosi da remoto, l’assessore Leo ha ringraziato Confcommercio Taranto e tutti coloro che si sono attivati nel partenariato, sottolineando come le iniziative regionali in cantiere siano numerose e strategiche, frutto di un lavoro che guarda al medio e lungo periodo.

Giangrande, infine, ha ringraziato tutto il Sistema impresa e quanti hanno deciso di sposare questa causa, mettendosi al servizio del mondo delle imprese e del territorio. “È fondamentale ragionare tutti insieme, politica, istituzioni, associazioni e imprese, per collaborare in sinergia, perché le risorse ci sono. Solo attraverso una collaborazione reale e continuativa, basata su una visione comune e su obiettivi concreti, è possibile creare sinergie efficaci e trasformare le opportunità in risultati tangibili, in una comunità come quella tarantina, particolarmente bisognosa di lavoro e di nuove opportunità occupazionali” ha concluso il presidente di Confcommercio Taranto.