lunedì 15 Dicembre 25
CP

Riparte Punti Cardinali For Work, la misura orientata al lavoro

Primo Piano

Articoli Correlati

Vertenza Cittadella della Carità, stipendi bloccati da novembre

CP -
Sit in dei lavoratori sotto la prefettura Nessuna buona notizia per i lavoratori della Cittadella della Carità di Taranto.Gli stipendi sono bloccati al mese di...
Read more

Taranto, tentata violenza sessuale in via Capecelatro

CP -
La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 40 anni Un cittadino di origine nigeriana di 40 anni è stato arrestato con l’accusa di...
Read more

Droga nascosta in auto nel Tarantino: arrestato 29enne

CP -
La perquisizione ha permesso ai Carabinieri di rinvenire cocaina e hashish per un quantitativo complessivo di circa 23 grammi Prosegue senza interruzioni l’intensa attività di...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand