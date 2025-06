Riprende la pulizia notturna delle strade

A partire dalla notte tra il 30 giugno e il 1° luglio, riprenderanno gli interventi straordinari di pulizia notturna delle strade cittadine

L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che, a partire dalla notte tra il 30 giugno e il 1° luglio, riprenderanno gli interventi straordinari di pulizia notturna delle strade cittadine.

Per consentire un’efficace attività di pulizia, i cittadini sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica esistente e a spostare le auto come indicato. La collaborazione di tutti sarà fondamentale per garantire ordine, decoro e sicurezza.

“Questa ordinanza, fortemente voluta dal Sindaco Bitetti, risponde sia alle esigenze espresse dai cittadini che agli impegni assunti durante la campagna elettorale. – si legge in una nota di Palazzo di Città – L’Amministrazione è consapevole del grave stato di degrado in cui versano alcune aree della città e ha avviato fin da subito un piano operativo per affrontare la situazione, nel pieno rispetto dei tempi tecnici e delle normative vigenti.”

“Taranto merita una città più pulita, più ordinata e più vivibile”, ha dichiarato il Sindaco. “Stiamo lavorando senza sosta per restituire ai tarantini il decoro che aspettano da troppo tempo. L’Amministrazione ringrazia fin da ora tutti i cittadini per la collaborazione.”