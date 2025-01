A rischio servizi socio assistenziali: conferenza stampa dell’Osservatorio Regionale

Martedì 14 gennaio, si discuteranno le sfide economiche e operative delle cooperative sociali che garantiscono assistenza a anziani, disabili e minori in Puglia

È stata convocata una conferenza stampa per martedì 14 gennaio, alle ore 10:00, dall’Osservatorio paritetico regionale della Puglia sugli appalti e accreditamenti territoriali. L’evento si terrà presso la sede di Leader, il centro servizi di Confcooperative Puglia, situato in via Bruno Zaccaro 17-19 a Bari.

L’Osservatorio comprende importanti organizzazioni sindacali come Fp Cgil, Cisl Fp, Fisascat Cisl, Uil Fpl, UilTuCs e le Centrali cooperative Confcooperative Federsolidarietà, Legacoopsociali e Agci Imprese Sociali. Entità che hanno firmato un accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (Ccnl) delle Cooperative Sociali.

Temi della conferenza stampa

Durante la conferenza stampa, verranno affrontate le problematiche legate alla continuità dei servizi sanitari, assistenziali ed educativi forniti dalle cooperative sociali in appalto per le amministrazioni pubbliche. Servizi cruciali per una clientela vulnerabile composta da anziani, disabili e minori. Si discuterà anche della sostenibilità economica delle cooperative, che attualmente impiegano oltre 24.400 lavoratori nella regione.

Trattandosi di appalti spesso pluriennali non considerano il nuovo contratto siglato e i relativi adeguamenti retributivi per gli operatori. Questo aspetto mette a rischio la stabilità economica delle imprese e, di conseguenza, la qualità dei servizi offerti a Comuni e Asl.

Nel corso dell’incontro, i rappresentanti delle cooperative e dei sindacati presenteranno le loro richieste ai vari livelli istituzionali. Interverranno i rappresentanti di tutte le organizzazioni che compongono l’Osservatorio: Daniele Ferrocino di Confcooperative Federsolidarietà, Luigi Lonigro della FP Cgil Puglia, Pasquale Ferrante di Legacoop sociali Puglia, Donato Lazazzera di UIL TuCS, Angelo Sgobbo di Fisascat CISL, Daniele Arena di AGCI, Flavia Ciracì di CISL FP e Antonio Cascarano per UIL FPL.