Ritardo mense, Simeone: “Sarà un servizio di qualità”

L’ assessore: “Chiediamo un altro po’ di pazienza alle famiglie, alle scuole e ai lavoratori”

Riceviamo e pubblichiamo per intero la nota dell’ Assessore

“Le comprensibili richieste di chiarimento che arrivano dalle famiglie degli alunni, dal mondo della scuola e dagli addetti al servizio, rispetto all’avvio del servizio mensa negli istituti cittadini, merita chiarezza e una dettagliata descrizione dei passaggi amministrativi finora consumati.

Come normalmente accade, alla scadenza del precedente contratto è stata bandita una nuova gara d’appalto, conclusa a fine settembre. Successivamente, gli uffici hanno provveduto agli adempimenti amministrativi, compresa la definizione della copertura finanziaria e della necessaria variazione di bilancio.

È utile sottolineare ha spiegato l’assessore alla Pubblica Istruzione Maria Lucia Simeone – che si è trattato di una gara per l’affidamento triennale del servizio, il cui capitolato è stato caratterizzato dalla necessità di garantire derrate alimentari di ottima qualità e che, dettaglio non trascurabile, opererà “a misura” e non “a corpo”: in sostanza, mese per mese saranno riconosciuti all’aggiudicatario solo i pasti effettivamente consumati, in modo tale da evitare anche spreco di cibo.

Tutte queste attenzioni, che operano esclusivamente per offrire ai piccoli fruitori un servizio adeguato, hanno determinato uno slittamento dell’avvio rispetto agli anni precedenti. «Ritardo recuperato – ha aggiunto Simeone – tanto che la prossima settimana potrebbe essere aperta la piattaforma per le iscrizioni al servizio. Sono consapevole dei disagi prodotti, ma anche delle opportunità che avrà un servizio migliore. Chiediamo un altro po’ di pazienza alle famiglie, alle scuole e ai lavoratori, comunicheremo tempestivamente le ulteriori evoluzioni della procedura e la data ufficiale di avvio del servizio”.