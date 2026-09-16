Rogo nel Tarantino, distrutte 22 auto in un’area sequestrata

Coinvolto anche un fabbricato. Indagini in corso per accertare le cause del rogo

Un vasto incendio ha interessato nelle scorse ore un’area nelle campagne di Manduria (Taranto), lungo la strada provinciale 96 che collega la città a Francavilla Fontana (Brindisi), nelle vicinanze della Masseria Bottaro. Il sito, riconducibile a un imprenditore del posto, era già stato posto sotto sequestro dai Carabinieri Forestali.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Manduria e Francavilla Fontana. Le operazioni di spegnimento hanno riguardato 28 autovetture in disuso presenti nell’area: 22 sono state completamente distrutte dalle fiamme. Il rogo si è rapidamente propagato tra i veicoli, arrivando a coinvolgere anche un fabbricato situato nelle immediate vicinanze. Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i Carabinieri delle rispettive compagnie territoriali, impegnati nei rilievi e nella gestione dell’area. Gli organi competenti stanno svolgendo gli accertamenti per stabilire se il rogo sia stato accidentale o di natura dolosa. (Fonte Ansa Puglia)