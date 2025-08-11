Rotary Club, una ‘Festa dell’estate’ nel segno della solidarietà

di Angelo Nasuto

L’evento è stato organizzato per raccogliere fondi destinati all’acquisto di un’ambulanza da inviare in Ucraina

Una perfetta collaborazione rotariana mobilita il territorio. I Rotary club della Zona 11 nei giorni scorsi hanno dato prova di essere in perfetta sintonia tra loro e di saper vivere in pieno gli ideali tipici dei loro sodalizi associativi.

Guidati dall’assistente del Governatore, Nicola Cavallo, più di cento rotariani si sono incontrati lo scorso 8 agosto presso la Masseria Cappella, in agro di Martina Franca, per una serata dedicata alla “Festa d’estate”. L’evento, organizzato dal presidente del Rotary Club di Martina Franca, Leonardo D’Arcangelo, ha subito incontrato l’adesione di Iole Giannico, Presidente del Rotary Club di Massafra, di Vincenzo Palmisani del Rotary Club di Grottaglie, di Giuseppe Tucci dell’omonimo club di Ginosa/Laterza e di amici rotariani di altri club provenienti dalla provincia di Taranto. È stata questa un’occasione per familiarizzare tra i soci dei diversi club e creare le basi per future amicizie e concrete collaborazioni, sempre animate dallo spirito di servizio solidale che ha sempre caratterizzato ogni Rotary.

E proprio in quest’ottica è stata organizzata una raccolta fondi che, per decisione unanime dei quattro presidenti, ha consentito di raccogliere fondi destinati all’acquisto di un’ambulanza da inviare in Ucraina. Un’iniziativa dall’estremo valore benefico, fortemente promossa da tutti i presidenti che hanno contribuito alla causa coinvolgendo gli sponsor, i quali hanno generosamente offerto dei doni.

La serata si è svolta in un clima di serenità e di sana convivialità e tutti gli ospiti si sono dati appuntamento per una prossima occasione di solidarietà. Con il felice auspicio che tutti i club Rotary della zona prima menzionata, ed anche quelli più lontani geograficamente ma non nello spirito, possano rendere questa vincente sinergia un ricorrente must, per essere ancora più efficaci e fattivi sul territorio.