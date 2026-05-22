San Cataldo, slitta l’apertura nel 2028

Lo ha chiarito il Governatore Decaro, che in un’emittente locale, ha toccato diversi temi tra cui quello della sanità e dei presidi ospedalieri

Il taglio del nastro, del San Cataldo, potrebbe tenersi nel 2028.

Lo ha annunciato ieri il Presidente della Regione Antonio Decaro, ospite presso un’emittente locale in cui ha toccato diverse tematiche. Nello specifico, sul tema dei presidi ospedalieri ha chiarito che le strutture, rispettivamente di Monopoli e Fasano, apriranno a giugno motivo per cui nei prossimi giorni verrà ufficializzata la data. Per l’ospedale tarantino, invece, si dovrà attendere i prossimi due anni.