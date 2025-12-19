San Giorgio Ionico, un arresto per maltrattamenti in famiglia

Una donna è stata aggredita fisicamente dal compagno in presenza dei figli minorenni

I Carabinieri della Stazione di San Giorgio Ionico hanno arrestato un uomo di 35 anni, cittadino francese da tempo residente nel comune, presunto responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri – fanno sapere -l’uomo avrebbe sottoposto la compagna a un clima di continue offese, minacce e vessazioni sin dall’inizio della convivenza, iniziata nel 2018. Un’escalation di violenza mai denunciata esplosa in tutta la sua gravità nei giorni scorsi.

Durante l’ennesima lite domestica, l’uomo avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente la donna alla presenza dei due figli minorenni. L’aggressore l’avrebbe colpita violentemente al volto, frantumandole gli occhiali da vista.

La vittima è riuscita a contattare il 112 (NUE).L’intervento dei Carabinieri è stato immediato.

Il 45enne, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato condotto presso un’abitazione diversa da quella della convivente agli arresti domiciliari.

L’episodio rientra nell’ambito delle attività dell’Arma dei Carabinieri a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, in applicazione del “Codice Rosso” (legge n. 69/2019), che garantisce interventi rapidi e prioritari. L’Arma rinnova infine l’invito a segnalare ogni situazione di violenza o maltrattamento: una chiamata al 112 NUE può fare la differenza e salvare una vita.

