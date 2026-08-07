San Giorgio Jonico, merce rubata in auto

Due arresti dei Carabinieri

La notte scorsa, i militari dell’Arma hanno arrestato, nella flagranza del presunto reato di ricettazione, un 28enne e un 29enne di origine georgiana, entrambi domiciliati a Napoli. I Carabinieri hanno fermato un’autovettura intestata a una società di noleggio, a bordo della quale viaggiavano i due uomini. Durante le verifiche, l’atteggiamento ha indotto i militari alla perquisizione.

Sono stati rinvenuti numerosi prodotti alimentari di vario genere, per i quali gli occupanti non avrebbero saputo fornire alcuna plausibile spiegazione circa la provenienza. La merce, del valore complessivo di alcune centinaia di euro, è stata pertanto sottoposta a sequestro.