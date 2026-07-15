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Sanità, Perrini (FDI): “Per il S. Cataldo serve una direzione generale o non aprirà prima del 2030”

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