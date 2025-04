Sanità, Volpe (Opi): “Taranto è oggi la città più penalizzata”

Carenza di personale, emergenza ambientale e criticità strutturali al centro del confronto proposto dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto per l’8 maggio

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto scende in campo in vista delle elezioni amministrative del 25-26 maggio 2025. Il presidente Pierpaolo Volpe ha lanciato un invito a tutti i candidati sindaco per un confronto sui temi cruciali della sanità ionica. “Taranto è oggi la città più penalizzata in termini di personale rispetto alle altre province pugliesi”, afferma Volpe, evidenziando la grave carenza di infermieri e operatori socio-sanitari.

Il presidente Opi pone l’accento anche sulla questione universitaria, sottolineando come i problemi logistici e strutturali limitino l’offerta formativa nel settore sanitario. Preoccupa particolarmente il quadro epidemiologico del territorio. La provincia ionica detiene il primato regionale per patologie oncoematologiche e cronico-degenerative, un dato strettamente correlato all’emergenza ambientale che, secondo Volpe, continuerà a pesare anche nei prossimi anni.

Il presidente affronta anche la spinosa questione del Moscati, il cui pronto soccorso resta un miraggio: “Senza investimenti concreti su personale e infrastrutture, la riapertura appare un’ipotesi remota. Il ridimensionamento subito negli anni ha privato la struttura di discipline fondamentali, portando alla chiusura di quello che era un servizio d’eccellenza”.

L’appuntamento per il confronto è fissato per l’8 maggio alle 17 presso l’hotel Salinella, nell’ambito di un convegno che anticipa la Giornata internazionale dell’infermiere. “Un dialogo proattivo con i futuri amministratori – conclude Volpe – è la strada maestra per affrontare concretamente i problemi della comunità ionica”.