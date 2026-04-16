Sanitaservice, Fials-Taranto: risorsa da tutelare

Emiliano Messina: “Adesso è necessario bloccare una volta per tutte questa strumentalizzazione. E sotto quest’ottica, a Taranto, Fials, USB e Cgil hanno deciso di indire per lunedì, 20 aprile 2026, una grande assemblea sindacale”

Riportiamo per intero la nota:

“Come organizzazione sindacale abbiamo sempre sostenuto che, in generale, le Sanitaservice costituiscono un’importante risorsa per tutte le Asl pugliesi. Perché è solo grazie alle migliaia di lavoratori di queste società in house che molti servizi sanitari essenziali (stiamo parlando, come noto, dei servizi di ausiliariato, amministrativi, gestione del Cup, sistema 118), sono operativi e nel pieno dell’efficienza. A questo inoltre, va aggiunto che tutti questi servizi, proprio grazie al meccanismo delle Sanitaservice, vengono svolti in un regime di incontestabile economicità rispetto al passato, ovvero quando erano affidate alle aziende private.

Inoltre, certo è che, oltre all’indiscutibile valenza dei servizi svolti da Sanitaservice, c’è anche un lato umano che non va trascurato: la dignità dei lavoratori, che, dopo anni di precariato nelle ditte o nelle cooperative private, hanno strameritato la stabilità lavorativa acquisita nelle in house.

I Lavoratori che sono perfettamente coscienti che le Sanitaservice non sono un traguardo, ma uno stimolo professionale a far sempre meglio.

Ma, nonostante questi elementi siano acclarati, nell’ultimo periodo stiamo assistendo ad attacchi smisurati e dalle finalità non ancora chiare contro le stesse Sanitaservice.

Adesso è dunque necessario bloccare una volta per tutte questa strumentalizzazione. E sotto quest’ottica, a Taranto, Fials, USB e Cgil hanno deciso di indire per lunedì, 20 aprile 2026, una grande assemblea sindacale con tutti i dipendenti Sanitaservice, per discutere delle criticità e, soprattutto, del futuro.

Abbiamo inoltre deciso di estendere l’invito al presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, all’assessore alla Sanità, Donato Pentassuglia, e a tutta quella parte di politica del territorio che negli anni ha seguito e sostenuto il progetto Sanitaservice. Questo invito alla politica vuole essere un modo per mettere un punto fermo sulla questione, tramite la condivisione di un percorso comune che porti a restituire tutela e dignità alle Sanitaservice”.

L’appuntamento è per lunedì 20 aprile 2026, ore 16:30, presso l’hotel Salina in via Mediterraneo – Taranto