Sanitaservice Taranto: proclamato lo stato di agitazione del personale

“In diverse circostanze, si è assistito ad una gestione confusa e contraddittoria, che non riguarda esclusivamente chi dovrebbe organizzare i vari servizi, ma soprattutto chi dovrebbe indirizzare e vigilare ovvero la ASL di Taranto”

La Cisl Fp proclama lo stato di agitazione del personale Sanitaservice dell’Asl di Taranto e richiede la convocazione di un incontro urgente al Prefetto Paola Dessì.

“Le reiterate richieste di incontro ed informative disattese su molteplici tematiche quali, lo stato dell’arte della procedura di selezione ad evidenza pubblica dei 38 autisti soccorritori Sanitaservice, il preoccupante ricorso all’associazionismo privato nel servizio SET 118, le gravi problematiche sulla sicurezza del lavoro nel servizio d’urgenza ed emergenza mai affrontate in un confronto costruttivo, chiaro e trasparente con le Organizzazioni Sindacali, hanno indotto la CISL Funzione Pubblica di Taranto Brindisi, a proclamare lo Stato di Agitazione di tutto il personale di Sanitaservice ASL Taranto.

In diverse circostanze, – si legge nella nota – si è assistito ad una gestione confusa e contraddittoria, che non riguarda esclusivamente chi dovrebbe organizzare i vari servizi, ma soprattutto chi dovrebbe indirizzare e vigilare ovvero la ASL di Taranto, che non perde occasione per eludere le corrette relazioni sindacali, convocando spesso organizzazioni sindacali minoritarie, ed eludendo sistematicamente la risoluzione delle questioni poste al tavolo di confronto sindacale.

E’ del tutto evidente che tale atteggiamento configura una condotta che la CISL FP non può che stigmatizzare come gravemente antisindacale, perché non solo si discrimina tra rappresentanze sindacali, ma impedisce di fatto di discutere i temi che toccano il cuore del servizio e le condizioni di lavoro degli operatori. – Sottolineano i rappresentanti sindacali – E’ un modo di agire che svilisce il ruolo del confronto sindacale vero e trasparente e che, soprattutto mortifica i lavoratori, i soli che quotidianamente sostengono con sacrificio e professionalità il peso del servizio.