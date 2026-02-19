Scalera, Palagianello: 6.5 milioni di euro contro il dissesto idrogeologico

Importo che permetterà il completamento di un canale maestro a protezione della zona residenziale, artigianale e ferroviaria. Un’opera attesa da anni

“Nei giorni scorsi avevo nuovamente posto l’attenzione sulla questione della salvaguardia del territorio compreso tra i comuni di Palagianello, Castellaneta, Ginosa Laterza e Palagiano, territorio legato al rischio idrogeologico.

Questi territori – ha dichiarato il Consigliere Regionale Antonio Paolo Scalera – compresi nei bacini idrografici del fiume Lenne e del fiume Lato erano e sono costantemente soggetti a periodiche inondazioni causate dall’assetto generale idrogeomorfologico, ma anche da una serie di interventi antropici che hanno modificato nel tempo il regolare deflusso delle acque. Annualmente, purtroppo, quei territori sono interessati da piene alluvionali con allagamenti e danni. Della questione – ha proseguito Scalera – avevo interessato e sollecitato gli assessori al ramo.

Apprendo con piacere che nella giornata di ieri, la Giunta Regionale Pugliese ha approvato un provvedimento che assegna 6,5 milioni di euro per un importante intervento contro il dissesto idrogeologico nel comune di Palagianello, dove sarà completata la realizzazione di un canale maestro a protezione della zona residenziale, artigianale e ferroviaria, un’opera attesa da anni, fondamentale per proteggere cittadini e attività produttive da eventi meteorici sempre più intensi. Il tema della sicurezza del territorio deve tornare centrale nell’azione del governo regionale. Il dissesto idrogeologico si affronta con continua manutenzione e nuovi cantieri. Mi auguro – ha concluso Scalera – che in una strategia di prevenzione la Regione Puglia metta in campo altri interventi di messa in sicurezza dei nostri territori a difesa delle nostre città e delle nostre comunità.”