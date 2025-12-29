Scomparsa di Tizzano, il cordoglio del comitato Giochi del Mediterraneo

Ferrarese: “Continueremo a portare avanti il suo lavoro con lo stesso spirito di collaborazione e passione che lui ci ha insegnato”

Il Comitato Organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 – fanno sapere – esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Davide Tizzano, Presidente del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo e già Presidente della Federazione Italiana Canottaggio.

Il Presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026.

“Sono profondamente addolorato – ha dichiarato Massimo Ferrarese – nell’apprendere della scomparsa di Davide Tizzano, un leader appassionato e una figura chiave per il movimento dei Giochi del Mediterraneo.

A nome del Comitato Organizzatore di Taranto 2026, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Continueremo a portare avanti il suo lavoro con lo stesso spirito di collaborazione e passione che lui ci ha insegnato”Il Comitato Organizzatore – conclude nella nota – si stringe alla famiglia Tizzano e all’intera famiglia mediterranea, che oggi perde una guida autorevole e un uomo che ha dedicato la propria vita allo sport.