lunedì 29 Dicembre 25
CP

Scomparsa di Tizzano, il cordoglio del comitato Giochi del Mediterraneo

Primo Piano

Articoli Correlati

Sport in lutto, addio a Davide Tizzano

CP -
Presidente del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo 2026 e della Federazione Italiana Canottaggio È morto a soli 57 anni, Davide Tizzano presidente della...
Read more

Regionali in Puglia, ad anno nuovo la proclamazione degli eletti

CP -
La Campania e il Veneto, dove si è votato negli stessi giorni di novembre, hanno già i presidenti operativi da tempo La proclamazione di Antonio...
Read more

San Cataldo, Uil FP: “Senza personale l’apertura rischia di essere solo un taglio del nastro”

CP -
Per rendere realmente operativo un presidio ospedaliero da oltre 700 posti letto servono circa 1.300 nuove unità tra medici, infermieri, operatori socio-sanitari e tecnici....
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand