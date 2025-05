Servizi gratuiti e sostegno psicologico per famiglie: apre il centro servizi a Grottaglie

Un nuovo polo per la mediazione familiare nell’ambito Ta/6. Coinvolti 11 comuni del territorio tarantino

A Grottaglie apre le porte il nuovo Centro Servizi per le Famiglie dell’Ambito Territoriale TA/6, un’iniziativa innovativa che promette di rivoluzionare il supporto alle famiglie nel territorio tarantino. La struttura, situata presso il Comune di Grottaglie con accesso dal parcheggio comunale, si presenta come un hub multifunzionale dedicato al benessere familiare.

Il Centro offre una gamma completa di servizi gratuiti: dal sostegno psicologico individuale e familiare alla mediazione in caso di conflitti, dalle attività ludico-educative ai percorsi di supporto per adolescenti. Particolare attenzione viene dedicata alla genitorialità, con programmi specifici per rafforzare le competenze educative di mamme e papà.

“In un’epoca di crescenti sfide per le famiglie, il Centro si propone come punto di riferimento per l’intera comunità”, spiega la direzione della struttura. L’iniziativa non si limiterà al solo comune di Grottaglie: sono già in programma l’apertura di sportelli decentrati negli altri dieci comuni dell’Ambito TA/6, tra cui Carosino, Faggiano, Leporano e San Giorgio Ionico. Tra i servizi innovativi spicca lo “spazio neutro”, un ambiente protetto per gli incontri tra genitori e figli in situazioni delicate, e un programma dedicato alla promozione dell’affido familiare.

Il Centro è aperto sei giorni su sette, con orari mattutini e pomeridiani, ed è accessibile attraverso il numero 351 4382755 o via email all’indirizzo alimacsfgrottaglie@gmail.com.