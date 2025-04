Settimana santa a Taranto: la processione dell’Addolorata si ammira dal mare

Un’escursione notturna in motonave permetterà di vivere uno dei momenti più emozionanti dei Riti pasquali dalla prospettiva del Mar Grande. L’iniziativa di Kyma Mobilità include degustazione di dolci tipici e accompagnamento musicale

Una prospettiva unica e suggestiva per ammirare l’uscita della Processione della Madonna Addolorata: Kyma Mobilità, l’azienda di trasporti del Comune di Taranto, propone anche quest’anno l’escursione in motonave che permetterà a turisti e cittadini di vivere uno dei momenti più significativi della Settimana Santa tarantina direttamente dal mare.

La motonave “Clodia” salperà alle 23:00 di giovedì 17 aprile dal Piazzale Democrate, dove sono disponibili ampi parcheggi. Il percorso prevede il costeggiamento della Città vecchia lungo il Mar Piccolo, l’attraversamento del Canale Navigabile passando sotto il Ponte Girevole e accanto al Castello Aragonese, fino a raggiungere il tratto di mare antistante la Chiesa di San Domenico.

L’esperienza sarà arricchita dalle musiche tradizionali della Settimana Santa e dal racconto di una guida esperta che condividerà storia, aneddoti e curiosità dei riti tarantini. Durante la navigazione è prevista anche una degustazione di dolci tipici pasquali accompagnati da un calice di vino.

Il biglietto, dal costo di 15 euro (gratuito per i bambini sotto i 6 anni), può essere acquistato presso l’Ufficio vendite in via D’Aquino, nelle rivendite autorizzate o online attraverso il sito e l’app di Kyma Mobilità. Il prezzo è rimasto invariato da oltre cinque anni, nell’ottica di sostenere lo sviluppo turistico della città.