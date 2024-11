Sindacati, domani incontro importante per il rinnovo del CCNL dei metalmeccanici

A guidare le delegazioni di Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil saranno i segretari generali Ferdinando Uliano, Michele De Palma e Rocco Palombella. Riportiamo integralmente la nota

Domani, martedì 12 novembre, si terrà un importante incontro per il rinnovo del contratto nazionale collettivo di lavoro dei metalmeccanici 2024-2027. Dopo l’ultimo tavolo del 10 ottobre scorso, in cui Federmeccanica e Assistal hanno presentato una contropiattaforma rispetto alla piattaforma sindacale presentata lo scorso mese di maggio. In assenza di risposte concrete e rispondenti alle richieste di Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, si rischia la rottura delle trattative.

A guidare le delegazioni di Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil saranno i segretari generali Ferdinando Uliano, Michele De Palma e Rocco Palombella. Le delegazioni trattanti Fim-Fiom-Uilm e Federmeccanica-Assistal si riuniranno a Roma alle ore 11 presso l’Hotel Colombo, sito in via Cristoforo Colombo 710.