Sport in lutto, addio a Davide Tizzano

Presidente del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo 2026 e della Federazione Italiana Canottaggio

È morto a soli 57 anni, Davide Tizzano presidente della Federazione Italiana Canottaggio e due volte oro olimpico. Campione pluripremiato e dirigente sportivo di spicco. Attualmente era presidente del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo che si svolgeranno a Taranto nel 2026. La notizia è stata diffusa proprio mentre nella città dei Due Mari, sfilava il corteo della fiamma olimpica Milano-Cortina. Lascia un vuoto sia nel panorama sportivo italiano che a livello internazionale per i suoi ruoli istituzionali.