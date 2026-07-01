Stadio Iacovone, il Comune conferma la disponibilità dell’impianto per la stagione 26/27

L’Ente civico ha confermato alla società sportiva Taranto 2025 l’impegno a rendere disponibile lo Stadio comunale, lo annuncia nella nota stampa

Il Comune di Taranto ha confermato alla società sportiva Taranto 2025 l’impegno a rendere disponibile lo Stadio comunale Iacovone per la stagione sportiva 2026/2027. Il rilascio del nulla osta avverrà immediatamente dopo l’acquisizione del certificato di agibilità dell’impianto da parte degli organi competenti, considerato che lo stadio è attualmente interessato dai lavori di riqualificazione.

L’impegno dell’Amministrazione comunale è finalizzato a consentire alla società di completare l’iscrizione al campionato di Eccellenza e di presentare l’eventuale domanda di ripescaggio: “L’obiettivo è mettere il Taranto nelle condizioni di affrontare con serenità la nuova stagione sportiva- dichiara il sindaco Piero Bitetti- Lo Iacovone rappresenta un patrimonio della città e siamo al lavoro affinché possa tornare a ospitare il calcio nel più breve tempo possibile, dopo aver accolto un evento internazionale prestigioso come i Giochi del Mediterraneo.”