STATO D’AGITAZIONE

Dopo il ricorso dei commissari dell’ex Ilva in Cassazione contro il decreto della Corte d’Appello di Milano, che dispone lo stop dell’area a caldo, riportiamo integralmente la nota dell’avvocato Maurizio Rizzo Striano, legale dell’associazione Genitori Tarantini

Si rendono conto di quello che fanno? La decisione di proporre il ricorso in Cassazione, con contestuale istanza alla Corte di Appello di Milano di sospendere l’esecutività del suo decreto è l’ulteriore manifestazione dell’infimo livello di questo governo e del suo alleato PD.

Infatti se otterrano la sospensione si avranno queste conseguenze: i dipendenti continueranno a lavorare in ambiente altamente insalubre e pericoloso ed i cittadini a respirare le esalazioni tossiche emesse da impianti che cadono a pezzi; non sarà possibile un nuovo bando di gara fino a quando non arriverà la decisione della Cassazione e, di conseguenza, sperperati gli ultimi cento milioni di denaro pubblico gli impianti si dovranno fermare lo stesso.

Non potranno evitare gli ulteriori esiti giudiziari dei procedimenti in corso, dinanzi al TAR di Lecce per l’annullamento dell’AIA, e presso la Procura di Taranto di cui si attende la chiusura delle indagini sull’incidente rilevante del 7 maggio 2025.

Ancora una volta, invece di governare l’emergenza per tutelare gli interessi della collettività , stanno ponendo le basi per aggravare la già drammatica situazione, per tutelare i loro inconfessabili interessi di bottega.

Mi piacerebbe sapere quanto hanno speso e quanto spenderanno in schiere di avvocati. Forse nulla perchè anche loro, come noi, lo fanno pro bono?

Se i fascisti non si arrendono e consegnano le armi fucilateli: erano le regole di ingaggio impartite ai partigiani nel 1944 dal Comitato di Liberazione Nazionale durante la guerra civile italiana.

I partigiani esagerarono ed uccisero anche migliaia di fascisti che si erano arresi. Questo dimostra come una dittatura possa spargere nel popolo l’odio e suscitare sentimenti di vendetta.

Noi non siamo ancora del tutto in una dittatura perchè se le oligarchie partitocratiche sono riuscite ad asservire la quasi totalità dei mass media, resiste ancora l’indipendenza del potere giudiziario. Se cade questo baluardo avranno completato il puzzle.

Riarmo, guerre dappertutto , genocidi tollerati, noncuranza dei diritti umani, negazionismo climatico. Questo stanno facendo i nostri governanti con il sostegno del PD e dei suoi cespugli.

Se non si riuscirà a mandari a casa con gli strumenti della democrazia il percorso è gia tracciato, altro che tutela delle generazioni future.