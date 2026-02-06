Statte, spaccio in casa: la Polizia lo arresta

I Falchi della Squadra Mobile erano sulle tracce di un soggetto, già noto alle Forze dell’ordine, sospettato di aver avviato una attività di spaccio direttamente dal suo appartamento in uno stabile del Comprensorio 167 di Statte

La Polizia di Stato ha arrestato un tarantino di 32 anni, presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Falchi della Squadra Mobile erano sulle tracce di un soggetto, già noto alle Forze dell’ordine, sospettato di aver avviato una attività di spaccio direttamente dal suo appartamento in uno stabile del Comprensorio 167 di Statte. Infatti, giunti sul posto hanno constatato la presunta attività illecita, rivenendo un piccolo panetto di hashish e altri involucri nascosti di cocaina. Infine, sono stati recuperati anche poco meno di 100 euro trovati nel marsupio del 32enne.