Stipendi in ritardo e problemi contrattuali: Osmairm Laterza in stato di agitazione

I sindacati Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl proclamano la protesta dei lavoratori in programma per venerdì 14 febbraio

I lavoratori di Osmairm di Laterza scenderanno in piazza venerdì 14 febbraio per protestare contro il mancato pagamento degli stipendi di gennaio e altre criticità aziendali. Le segreterie territoriali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl denunciano il ritardo nell’erogazione delle retribuzioni, che dovevano essere corrisposte entro il 10 febbraio.

La protesta, che si svolgerà dalle 9:00 alle 11:00 nel piazzale antistante la sede dell’istituto, nasce anche da altre problematiche irrisolte. In particolare, i sindacati contestano le disposizioni aziendali in materia di orario di lavoro, ritenute potenzialmente in contrasto con il D.Lgs. 66/03, rispetto alle quali l’azienda avrebbe mantenuto un atteggiamento di chiusura al dialogo.

Altro punto critico riguarda la mancata attuazione della delibera regionale n. 1490/2022, che prevede l’applicazione del contratto collettivo nazionale Aiop a tutti i dipendenti. Tale situazione, secondo i rappresentanti sindacali, sta perpetuando una disparità di trattamento economico e normativo tra i lavoratori che deve essere superata.