Swing e beneficenza: una notte speciale nell’hangar militare di Taranto

Una serata di musica e ballo ha raccolto fondi per il reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale SS. Annunziata. Consegnato il ricavato alla presenza delle autorità militari e civili

La magia dello swing e la solidarietà si sono incontrate nell’hangar dell’Aeroporto “Luigi Bologna” di Taranto, sede della Svam dell’Aeronautica Militare, durante la quinta edizione del “Beauties and Soldiers Swing Camp”. L’evento, organizzato dall’associazione Be Swing, ha trasformato uno spazio militare in un palcoscenico d’eccezione per una notte dedicata alla beneficenza.

La serata ha visto esibirsi band di calibro nazionale come i pugliesi “Spaghetti Brothers” e i romani “New Tones”, accompagnati dalle performance di ballerini internazionali provenienti da Germania, Milano e Bologna. L’atmosfera ha rievocato i tempi in cui la musica swing arrivò in Europa con le truppe alleate durante la Seconda Guerra Mondiale.

Ma il vero successo dell’iniziativa è stato il suo risvolto benefico: il ricavato è stato interamente devoluto all’Associazione Simba Odv di Taranto, che sostiene i bambini ricoverati nel reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Santissima Annunziata. Nei giorni scorsi, una delegazione guidata da Alessandro Del Buono, Comandante della Svam., ha consegnato ufficialmente i fondi raccolti al dottor Valerio Cecinati, direttore del reparto.

“I fondi saranno utilizzati per l’acquisto di nuove apparecchiature mediche – ha spiegato il Dott. Cecinati – strumenti fondamentali per migliorare l’assistenza ai nostri piccoli pazienti”.