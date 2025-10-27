Taranto, all’ Oncoematologia Pediatrica postazioni per giochi elettronici dagli Allievi Carabinieri

Targa in rappresentanza al dottor Valerio Cecinati, primario del reparto

Gli allievi Carabinieri del 144° corso hanno omaggiato il reparto dell’ Oncoematologia pediatrica del Ss. Annunziata di Taranto, di postazioni da gioco per i piccoli pazienti.

Nello specifico gli allievi carabinieri a conclusione del corso, hanno voluto donare una Play Station 5 e due Nintendo da mettere nelle stanze di degenza del reparto pediatrico, di modo che i piccoli e giovani pazienti ricoverati ne possano usufruire nell’immediato. Il tenente Claudia Berbenni, il maresciallo Fabiana Agusta e il maresciallo Daniele Adzori, che sono venuti in rappresentanza dell’intero corso allievi, hanno inoltre consegnato al dott. Valerio Cecinati, primario del reparto, una targa ricordo e a tutti i piccoli pazienti presenti la classica automobilina dei carabinieri. L’ iniziativa era stata ideata già lo scorso anno dal Comandante Oliva auspicando che diventasse una consuetudine e che si tramandasse di corso in corso. Pomessa mantenuta ieri dagli allievi che hanno terminato il 144° corso. “È stata una visita speciale – spiega Angela Giammarella, vicepresidente AGTOE – I carabinieri erano evidentemente emozionati e hanno riferito che, dovunque andranno come destinazione, porteranno il ricordo di questa giornata che anche per loro è stata particolarmente toccante. Per noi di AGTOE è stato un momento molto sentito, perché aldilà dell’aiuto concreto, che anche quest’anno è stato molto generoso e che tocca la sfera ludica, molto importante per i ragazzi e ii bambini, è stato bello sentire la vicinanza e l’abbraccio dell’arma nei confronti dei piccoli pazienti del reparto. Anche i genitori hanno apprezzato molto la loro presenza e più di un bambino si è approcciato con curiosità, facendo qualche domanda. E devo dire che sia il tenente che i due marescialli si sono dimostrati molto empatici, interagendo con i ragazzini e con i bambini. Ci auguriamo di poter accogliere anche l’anno prossimo nuovi allievi”.