Taranto, asili nido: Melucci incontra i sindacati

L’amministrazione si è mostrata disponibile a valutare delle proposte, ma la priorità resta la tutela dei posti di lavoro

La questione dell’esternalizzazione degli asili comunali è stata al centro del primo incontro tematico tenuto questa mattina a Palazzo di Città in un clima costruttivo e trasparente.

In avvio dell’incontro, che ha visto una folta partecipazione di amministratori, dirigenti e funzionari comunali, rappresentanti sindacali, il sindaco Rinaldo Melucci ha ribadito le ragioni che hanno ispirato la decisione di rimodulare il servizio in oggetto chiarendo che, proprio sulla scorta di quanto richiesto dal Consiglio Comunale, si sono dovute fare delle scelte per preservare i posti di lavoro della piattaforma Multiservizi.

“Come evidenziato dal primo cittadino, è stato necessario intervenire sulla spesa, razionalizzandola, per tutelare quella platea di lavoratori. Alla luce di quanto illustrato, è stato chiesto alle organizzazioni sindacali di formulare proposte, suggerimenti su come trovare una soluzione alternativa. – Si legge nella nota – Nel frattempo, non si registrerà nell’immediato alcuna nuova iniziativa amministrativa anche perché esistono coperture sufficienti per l’anno in corso. In sede di discussione, l’Amministrazione si è detta disponibile a procedere ad un’organizzazione mista pubblica-privata, fatti salvi gli attuali equilibrio di bilancio e le disposizioni di legge, a patto che la tutela dei posti di lavoro resti prioritaria.”

Le organizzazioni sindacali, pur comprendendo l’impegno dell’Ente per chiudere il bilancio e chiedendo garanzie per le operatrici degli asili comunali, hanno mostrato disponibilità ad avviare un confronto tecnico per trovare la soluzione migliore per tutti. Fra le proposte formulate spicca quella di valutare quanti asili possano restare pubblici senza procedere alla loro completa esternalizzazione. A tal proposito, si valuta la possibilità di formare e valorizzare il personale in altre mansioni, oltre alla clausola sociale per i lavoratori degli appalti. Soluzioni ed ipotesi che saranno oggetto di valutazione finale fra una quindicina di giorni, con l’avvio di un tavolo tecnico.