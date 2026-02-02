Taranto, attracca la nave Ong Solidaire: a bordo 21 migranti

All’arrivo sono scattate le operazioni di soccorso e assistenza medica. Nelle prossime ore saranno trasferiti nelle strutture preposte per l’accoglienza

È attraccata questa mattina, 2 febbraio, alle banchine del porto di Taranto la nave della Ong Solidaire, battente bandiera tedesca, con a bordo 21 migranti di diverse nazionalità.

All’arrivo sono scattate le operazioni di soccorso e assistenza medica, coordinate dalle autorità competenti. Nelle prossime ore i migranti saranno trasferiti nelle strutture di accoglienza previste dal sistema nazionale.