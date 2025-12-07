Taranto, autista Kyma colpito al volto

Il sistema di videosorveglianza interne al mezzo, ha permesso di acquisire le immagini dell’ aggressione e sono state consegnate alle Forze dell’Ordine per l’ identificazione del responsabile

Nella serata di ieri, un autista di Kyma Mobilità è stato aggredito con un pugno al volto. L’ aggressore sembrerebbe essere lo stesso che, attimi prima, avrebbe tentato di salire sul mezzo pubblico ad una fermata non autorizzata. L’ uomo avrebbe poi raggiunto il conducente al capolinea di Via Orsini, nel quartiere Tamburi, e qui lo avrebbe colpito con violenza. L’ autista è stato subito soccorso e trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale SS. Annunziata.

Kyma Mobilità attraverso un comunicato,fa sapere che “La sicurezza dei nostri lavoratori è una priorità assoluta, l’ autore del gesto sarà perseguito legalmente in tutte le sedi competenti, con la massima severità prevista dalla legge”.