Taranto, Bitetti: “I Giochi del Mediterraneo non sono a rischio”

Il primo cittadino ha annunciato la notizia in un videomessaggio al termine dell’incontro che si è svolto a Roma nella sede del Coni

Taranto ospiterà nel 2026 i Giochi del Mediterraneo. La conferma è arrivata ieri a seguito del vertice che si è svolto a Roma nella sede del Coni. A darne notizia il Sindaco Piero Bitetti con un videomessaggio.

“I Giochi si faranno a Taranto e nel migliore dei modi – ha affermato il primo cittadino ionico – L’eredità, gli impianti e il know how serviranno a promuovere lo sport e migliorare il benessere della popolazione tarantina, pugliese e dell’intero Mediterraneo”.