Taranto, Bitetti incontra Abodi

Un confronto serrato e operativo su tempi, interventi e obiettivi dei Giochi del Mediterraneo 2026 ha segnato la visita istituzionale del ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, al Comune di Taranto, accolto dal sindaco, Piero Bitetti, per fare il punto sullo stato dei lavori e sulle ricadute della manifestazione per la città. “Avanzamento cantieri, rispetto del cronoprogramma, attuazione degli interventi strutturali in vista dei Giochi del Mediterraneo.

Di questo si è parlato questa mattina durante la visita istituzionale”, ha riferito il primo cittadino. Dal vertice è emersa una linea chiara: i Giochi non saranno solo un grande appuntamento sportivo, ma un volano per la trasformazione della città.

L’incontro è stato l’occasione per rinnovare l’impegno a fare squadra e a rendere i Giochi non solo un grande evento sportivo di rilevanza internazionale, ma un’occasione di rilancio urbano, turistico e sociale”, ha evidenziato Bitetti. La manifestazione diventa così vetrina identitaria e strumento di promozione del territorio. “La manifestazione è una vetrina importante per Taranto per mostrare alle delegazioni la bellezza dei due mari, della città vecchia e degli ipogei, dei monumenti, oltre che permettere ai visitatori di conoscere le radici storiche della città”, ha aggiunto. Il sindaco ha infine rimarcato il clima di collaborazione con il governo, definito decisivo per il successo dell’evento. “L’incontro di oggi – ha concluso – riafferma la collaborazione istituzionale già in atto, alla base del successo dei Giochi, e ribadisce il solco comune tracciato nei mesi scorsi ovvero dare lustro a tutta l’area ionica, affinché Taranto sia conosciuta per i suoi valori paesaggistici e culturali”. ( ANSA)