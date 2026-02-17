Taranto Calcio, Cataldino: “Sostegno istituzionale alla società”

In un momento cruciale per il futuro del calcio cittadino, l’assessore Gianni Cataldino richiama alla responsabilità e all’unità attorno alla SS Taranto 2025, ribadendo il sostegno dell’Amministrazione comunale

“In una fase complessa e carica di tensione emotiva, è necessario assumersi la responsabilità di dire le cose con chiarezza, senza ambiguità.” Inizia così la nota stampa a firma dell’assessore al coordinamento strategico dell’azione di governo, Gianni Cataldino.

“La SS Taranto 2025, guidata dai fratelli Vito e Sebastiano Ladisa, ha raccolto il testimone del calcio tarantino in uno dei momenti più difficili della sua storia recente. È subentrata quando il rischio concreto non era perdere una partita, ma perdere definitivamente il club, la sua continuità sportiva e la sua credibilità. La società – si legge – ha scelto di esserci, assumendosi oneri, responsabilità e impopolarità, garantendo iscrizione, stabilità e prospettiva.”

Poi aggiunge: “I risultati sportivi, oggi sotto gli occhi di tutti, non possono essere usati come unico metro di giudizio per valutare un percorso che nasce in condizioni straordinarie e di oggettiva difficoltà. La costruzione di una società solida, credibile e duratura richiede tempo, scelte talvolta impopolari e una visione che vada oltre l’immediato.

Alla tifoseria, cuore pulsante del calcio a Taranto, va rivolto un messaggio altrettanto chiaro e fermo. La passione, la rabbia e la delusione sono comprensibili, ma oggi più che mai il Taranto ha bisogno di unità. Unità che prima di tutto significa sostenere il club nei momenti difficili, pretendendo serietà e impegno, ma senza spezzare il filo che tiene insieme squadra, società e tifosi.

Ora serve un patto morale con la città: camminare insieme, anche nella fatica, per restituire al Taranto dignità, stabilità e ambizione.

In questo percorso l’Amministrazione Comunale garantisce il proprio pieno sostegno istituzionale, nella consapevolezza che la stabilità del club rappresenti un valore sportivo ma anche sociale per l’intera comunità.”