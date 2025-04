Taranto, camion fuori controllo distrugge pista ciclabile

Un mezzo pesante avrebbe invaso il marciapiede, abbattendo 30 metri di recinzione. Nessun ferito, ma disagi alla circolazione

Un pericoloso incidente stradale ha movimentato la mattinata di mercoledì 9 aprile a Taranto. Il conducente di un camion Iveco, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo mentre percorreva viale Ionio in direzione della Base Navale, finendo la sua corsa sul marciapiede dopo aver divelto la recinzione metallica della pista ciclabile.

Nonostante la violenza dell’impatto, che avrebbe danneggiato circa 30 metri di divisorio, non si sarebbero registrati feriti. L’autista sarebbe uscito illeso dall’abitacolo e fortunatamente nessun pedone o ciclista transitava in quel momento nell’area.

Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono prontamente intervenuti per gestire l’emergenza, dovendo anche far fronte a una perdita di carburante dal mezzo. Per consentire le operazioni di messa in sicurezza e rimozione del veicolo, è stato necessario chiudere temporaneamente una corsia di marcia, causando rallentamenti al traffico cittadino. Le autorità stanno ora indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente che, secondo quanto si apprende, non avrebbe coinvolto altri veicoli.