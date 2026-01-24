Taranto, Carabinieri sventano tentato furto

Grazie alla segnalazione di un inquilino dello stabile sono riusciti ad arrestare i due uomini

I Carabinieri della Compagnia di Taranto hanno arrestato due uomini stranieri, di 30 e 61 anni, presunti responsabili di un tentativo di furto. L’operazione si è svolta nel borgo e ha avuto origine dalla segnalazione di un cittadino, che aveva notato due individui incappucciati introdursi furtivamente in uno stabile.

Giunti sul posto, i Carabinieri hanno riscontrato i segni di effrazione sulla serratura. Durante la ricognizione, i militari sono stati attirati da rumori sospetti provenienti dal terrazzo, dove i due soggetti sono stati individuati e prontamente bloccati, con il volto coperto.