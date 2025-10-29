Taranto, Centro per la Giustizia Riparativa

mercoledì 29 Ottobre 25
Fondi alla miticoltura: le associazioni di categoria smentiscono la politica

CP -
"Riteniamo doveroso fare chiarezza per evitare che i mitilicoltori subiscano oltre al danno la beffa" Negli scorsi giorni - fanno sapere - si sono succeduti...
Taranto, un uomo alla guida di un auto ha un malore improvviso e finisce su altre vetture

CP -
Danni ingenti alla carrozzeria delle auto coinvolte Secondo le prime ricostruzioni, verso le ore 14.00 un uomo alla guida  della sua auto, una Kia...
Massafra, il “Cerchio dei Masciari” per la notte del 31 ottobre

CP -
di Angelo Nasuto Performance teatrale di strada dell' associazione APS Theatrè La notte del 31 ottobre, vigilia di Ognissanti, è vicina e come canovaccio teatrale...
