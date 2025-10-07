Taranto, chiusura momentanea del ponte Girevole

Stop alla viabilità notturna per lavori di manutenzione programmata

Il Ponte Girevole di Taranto sarà chiuso al traffico pedonale e veicolare nelle notti dell’8 e del 9 ottobre, per consentire gli interventi di manutenzione programmata coordinate dal Comando Marittimo Sud, ad eccezione dei mezzi di soccorso ed emergenza.

La chiusura è prevista da mercoledì 8 ottobre, dalle ore 01:00 alle 05:00 e giovedì 9 ottobre, dalle 01:00 alle ore 04:30.

In questo arco temporale, il ponte resterà completamente chiuso al passaggio.É prevista dalle 4.30 alle 5.15 l’ apertura straordinaria per il transito in entrata, di una nave.

Inoltre,sempre nelle prime ore di giovedì 9 ottobre, dalle 04:30 alle 05:15, è prevista un’apertura straordinaria del ponte per consentire il transito in ingresso di un’unità militare. Gli interventi rientrano tra quelli periodici previsti per la manutenzione del Ponte Girevole, infrastruttura di notevole importanza e arteria della città.

Le autorità raccomandano i cittadini di programmare gli spostamenti in vista delle limitazioni e dell’ interruzione temporanea della circolazione.