sabato 17 Gennaio 26
CP

Taranto, Confartigianato: il punto su imprese e commercio nel 2025

Primo Piano

Articoli Correlati

Gugliotti, condannato per calunnia e falso giuramento

CP -
Il presidente dell’autorità portuale di Taranto, è stato condannato ad un 1 anno e 8 mesi dal tribunale di Taranto per i suddetti reati,...
Read more

La violenza che non vediamo: quando le parole feriscono gli uomini

CP -
di Armando De Vincentiis Se vogliamo relazioni più sane, dobbiamo iniziare da qui, dal modo in cui nominiamo l’altro, dal valore che gli riconosciamo quando...
Read more

Salute urbana, firmato l’accordo tra Comune di Taranto, Asl Taranto e Arpa Puglia

CP -
L'obiettivo è migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso politiche pubbliche integrate e sostenibili, nel rispetto dell'approccio One Health/Planetary Health che prevede un...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand