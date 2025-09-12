Taranto: daspo di un anno alla dirigente del Ug Manduria

La donna, durante l’ultimo incontro di calcio disputato allo stadio “Dimitri” contro Ginosa, in seguito alla sua espulsione dal campo, avrebbe continuato nella sua condotta offendendo l’arbitro della gara come riportato in alcuni alcuni video diventati virali sui mezzi di comunicazione anche nazionali

La Polizia di Stato ha notificato il provvedimento di DASPO a firma del Questore di Taranto Michele Davide Sinigaglia, alla dirigente del “UG Manduria Sport” squadra di calcio militante nel campionato di Promozione Pugliese.

La donna durante l’ultimo incontro di calcio disputato allo stadio “Dimitri” di Manduria tra la compagine locale ed il Ginosa e in seguito alla sua espulsione dal campo, nell’allontanarsi dal terreno di gioco, avrebbe continuato nella sua condotta offendendo l’arbitro della gara come riportato in alcuni alcuni video diventati virali sui mezzi di comunicazione anche nazionali. La dirigente è stata anche squalificata dalla FIGC fino all’11 novembre prossimo.

“Pertanto- conclude la nota- ritenendo che analoghi comportamenti possano creare ulteriori turbative per l’ordine e per la sicurezza pubblica, il Questore di Taranto ha ritenuto opportuno emettere tale misura di polizia.

La dirigente non potrà accedere ai luoghi dove si svolgono gli incontri di calcio ivi comprese le aree di parcheggio di autovetture, pullman ed altri mezzi di trasporto nel raggio di 500 metri dal perimetro esterno degli impianti sportivi per un periodo di un anno.”