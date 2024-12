A Taranto distribuzione di aiuti alimentari alle famiglie bisognose

Domenica 29 dicembre, il gruppo Protezione Civile organizza un’iniziativa per sostenere le persone in difficoltà, con la consegna di oltre 150 pacchi alimentari grazie alla generosità dei cittadini

Domenica 29 dicembre a Taranto prenderà il via un’importante iniziativa di solidarietà organizzata dal Gruppo Protezione Civile. I volontari dell’associazione si raduneranno alle ore 10:00 presso il supermercato Conad di via Picardi per distribuire oltre 150 pacchi alimentari a famiglie in difficoltà del territorio.

La distribuzione avverrà tramite un’ambulanza e due autoveicoli dell’associazione che raggiungeranno direttamente le abitazioni di circa cento nuclei familiari bisognosi. I generi alimentari sono stati raccolti grazie alla generosità dei clienti dei supermercati Conad e Todis, che hanno aderito all’iniziativa “Aiutaci ad aiutare chi è in difficoltà”.

“Vogliamo ringraziare di cuore tutti i cittadini che hanno contribuito con le loro donazioni e i responsabili dei supermercati che hanno sostenuto questa iniziativa benefica – dichiara l’associazione – Un ringraziamento speciale va anche ai nostri volontari che si sono impegnati nella raccolta alimentare”.

Il Gruppo Protezione Civile di Taranto coglie l’occasione per lanciare un appello agli imprenditori del settore alimentare e non solo, chiedendo il loro sostegno per future iniziative solidali. L’obiettivo è quello di ampliare la rete di aiuti per le famiglie in difficoltà del territorio tarantino. L’evento di domenica inizierà con una foto di gruppo dei volontari con i pacchi alimentari, prima della partenza per la distribuzione casa per casa.