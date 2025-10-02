giovedì 2 Ottobre 25
CP

Taranto, domani sciopero generale a sostegno di Gaza e della Flotilla

Primo Piano

Articoli Correlati

Acqua per Taranto, prende forma il progetto

CP -
Aprono i primi cantieri diffusi. Proseguono le attività di monitoraggio ambientale e di bonifica dagli eventuali ordigni bellici. Pubblicata la manifestazione di interesse per...
Read more

Alessandro Borghese a Taranto per una nuova puntata di “4 Ristoranti”

CP -
di Emanuela Perrone Lo chef televisivo sceglie la Città Vecchia come palcoscenico per il suo celebre programma, rendendo omaggio alla tradizione gastronomica tarantina Taranto diventa set...
Read more

Statte, scoperto un arsenale esplosivo nascosto in un’auto

CP -
I Carabinieri hanno rinvenuto all'interno del veicolo due ordigni esplosivi artigianali normalmente utilizzati per far esplodere sportelli bancomat e considerate micidiali poiché in grado...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand