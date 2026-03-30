Taranto, donna cade su chicchi d’uva in centro commerciale: risarcita con 23mila euro

L’episodio risale al 26 settembre 2024, quando la cliente, mentre si trovava nella struttura per fare acquisti, è scivolata riportando la frattura dell’omero

Una donna ha ottenuto un risarcimento di 23mila euro dopo essere caduta all’interno di un centro commerciale di Taranto a causa di alcuni chicchi d’uva rimasti sul pavimento.

L’episodio risale al 26 settembre 2024, quando la cliente, mentre si trovava nella struttura per fare acquisti, è scivolata riportando la frattura dell’omero.

Sul posto è intervenuto il personale del 118, allertato dalla sicurezza del centro, che ha prestato i primi soccorsi.

La vicenda è stata seguita dall’avvocato Fabrizio Del Vecchio, che ha avviato una procedura di negoziazione assistita nei confronti della controparte, dopo una prima fase in cui l’assicurazione del centro commerciale non aveva riconosciuto alcun indennizzo.

A seguito del confronto tra le parti, si è giunti a un accordo che ha portato alla liquidazione del danno in favore della donna. Il risarcimento è stato definito dopo l’accertamento medico-legale delle lesioni subite e delle conseguenze derivanti dall’infortunio.

La dinamica dell’incidente, legata alla presenza di residui di frutta non rimossi dalla pavimentazione, è stata alla base della richiesta risarcitoria avanzata dalla parte lesa.

ANSA