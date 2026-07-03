Taranto, Frecciarossa: le dichiarazioni di Bitetti

Il sindaco: “Bene la Regione, ma ora il Governo investa per rafforzare i trasporti dell’intero arco ionico”

Accogliamo con favore la decisione della Regione Puglia di destinare risorse al collegamento Frecciarossa, un segnale importante di attenzione verso Taranto e il territorio ionico. È il segno tangibile della chiara volontà di rafforzare la mobilità di cittadini, lavoratori e imprese.

Tuttavia, è evidente che questo intervento, pur positivo, non può rappresentare da solo la risposta alle esigenze infrastrutturali dell’arco ionico. Serve una visione complessiva del sistema dei trasporti, costruita attraverso un forte lavoro interistituzionale e una programmazione strategica che parta dal Governo nazionale e si sviluppi a cascata sui territori.

È necessario creare i presupposti per una reale integrazione tra ferrovia, viabilità, portualità e trasporto aereo, abbandonando polemiche e contrapposizioni politiche che rischiano di rallentare il raggiungimento di obiettivi condivisi.

Taranto e i territori limitrofi, hanno bisogno di una strategia chiara e di lungo periodo, capace di restituire centralità e competitività a una città che sta rinascendo e che ora più che mai ha bisogno di scelte concrete e lungimiranti.