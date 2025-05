Taranto, elezioni e autobus a rischio per quattro giorni: possibili disagi

Da sabato a martedì possibili disservizi nel trasporto pubblico: oltre il 20% degli autisti impegnati ai seggi elettorali

Il trasporto pubblico di Taranto si prepara a quattro giorni di possibili disagi in concomitanza con le elezioni amministrative. Kyma Mobilità ha annunciato che da sabato 24 a martedì 27 maggio non potrà garantire il regolare servizio di trasporto urbano e suburbano a causa dell’impiego di numerosi dipendenti, in particolare autisti, nelle operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale e l’elezione del Sindaco.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, oltre il 20% del personale di guida sarà impegnato nei seggi elettorali, una percentuale che potrebbe aumentare ulteriormente considerando la possibilità di accreditamenti last minute direttamente presso i seggi fino alle ore 16:00 di sabato 24 maggio.

Nonostante l’adozione di misure preventive, come la sospensione della concessione di ferie e permessi sindacali retribuiti per il personale di guida, l’azienda prevede significative ripercussioni sul servizio. Kyma Mobilità si scusa per i disagi che tali disservizi, indipendenti dalla volontà dell’Azienda, potranno causare agli utenti.