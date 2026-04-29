Taranto, Ferrarese e Boussayene in visita ai cantieri

Il giro di perlustrazione del Commissario Straordinario per i XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 e il primo vice presidente del Comitato Internazionale, è iniziato dallo Stadio Iacovone

Mancano 114 giorni alla celebrazione dei XX Giochi del Mediterraneo che si terranno a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre 2026. Oggi, Massimo Ferrarese, accompagnato da Boussayene, è in visita ai cantieri di opere ex novo o che prevedono la riqualificazione di impianti sportivi già esistenti e che coinvolgono non solo la città di Taranto, ma anche la provincia. Il tour di verifica dello stato di avanzamento dei lavori è partito questa mattina dallo stadio Iacovone.

Si procede poi verso il cantiere per la trasformazione della ex Stazione Torpediniere di Taranto che sarà il cuore pulsante degli sport acquatici per i Giochi del Mediterraneo. Si concluderà con il sopralluogo alle piscine, al centro sportivo Magna Grecia e a Francavilla Fontana dove lo stadio comunale Giovanni Paolo II e il palazzetto avranno un ruolo chiave importante all’ interno della manifestazione sportiva.