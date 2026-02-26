Taranto, firmato protocollo d’intesa su bonifiche e sviluppo

L’accordo punta a una cooperazione strutturata per il risanamento ambientale e lo sviluppo del territorio, anche attraverso tecnologie innovative, con un ruolo centrale per gli interventi previsti dal Just Transition Fund Taranto

Firmato a Taranto, nella sede della Camera di commercio, il protocollo d’intesa tra il sindaco Piero Bitetti e il commissario straordinario per le bonifiche Vito Felice Uricchio, per la ‘Definizione ed implementazione di sinergie operative funzionali allo sviluppo socioeconomico del territorio’, nell’ambito del Forum nazionale sulla Sicurezza energetica.

L’accordo punta a una cooperazione strutturata per il risanamento ambientale e lo sviluppo del territorio, anche attraverso tecnologie innovative, con un ruolo centrale per gli interventi previsti dal Just Transition Fund Taranto.

È prevista l’istituzione di un Comitato di indirizzo e coordinamento composto da sei membri.

“Il protocollo d’intesa che abbiamo sottoscritto oggi con il sindaco è particolarmente strategico, proprio perché l’azione principale di bonifica si sviluppa e si realizza sul territorio tarantino. – ha dichiarato Uricchio – Abbiamo otto progettualità, alcune delle quali in imminente fase di avvio, fra cui anche il Siab che realizzeremo congiuntamente e che necessita di una fortissima interazione istituzionale”. “È importante – ha aggiunto – che le scelte non vengano calate dall’alto, ma maturino assieme alla cittadinanza. Ho firmato proprio ieri l’atto che riprende il tema delle bonifiche del cimitero San Brunone”, oltre a Filiere Verdi, gare complementari al progetto GreenBet, Arco Nord del secondo seno del Mar Piccolo, waterfront dell’isola e campo sportivo Tamburi. Per Bitetti, la firma rappresenta “un tassello particolarmente importante” e “un passo in più in uno scenario che stiamo concretizzando”.

